Apresentador de TV no Ceará permanece na UTI dois meses após acidente de carro

O apresentador de programas televisivos Tadeu Nascimento, 74, completou dois meses internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), após sofrer um acidente de carro na Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral), no Bairro Mondubim. O hospital confirmou que ele continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.

Uma amiga da família, que prefere não se identificar, revelou que o apresentador tem, no momento, um quadro de saúde estável, embora seu caso tenha se agravado. No entanto, apesar de uma melhora ocorrida na última semana, as visitas continuam restritas, afirmou a fonte.

Em 22 de novembro de 2019, Tadeu Nascimento se envolveu em um acidente de trânsito. Sozinho no carro, ele perdeu o controle do veículo e colidiu em uma carreta parada e, em seguida, em um ônibus. O veículo ficou parcialmente destruído. O apresentador ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Tadeu Nascimento comandava um telejornal na TV Metrópole, de Caucaia, e também ficou conhecido por ser um dos precursores dos programas policiais na televisão cearense. Além de apresentador, ele também é radialista.