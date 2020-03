App de entrega de bebidas, Zé Delivery, chega em Fortaleza com frete grátis para todos os usuários

Como Fortaleza já não é mesmo terra de tempo ruim, também não dá para faltar bebida gelada. Por isso, o Zé Delivery, maior app de entrega de bebidas do país, começa, nesta semana, a operar nas regiões de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, oferecendo produtos que vão desde cervejas como: SKOL, Brahma, Budweiser e Stella Artois, sucessos Skol Beats como 150 BPM e GT (gin e tônica), além de vinhos, destilados, refrigerantes, gelo e carvão.

“Nós acreditamos que todo cearense merece uma bebida gelada quando e onde quiser e com preço realmente baixo. Por isso, chegamos oferecendo preço de mercado, entregas rápidas, com frete grátis promocional. Assim, esperamos dar mais tempo aos nossos novos clientes para eles fazerem aquilo que amam. Chega de pegar filas”, reforça Claudio Azevedo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

Fortaleza é mais uma região nordestina em que o Zé Delivery marca sua atuação, logo após abrir suas operações em Recife, Olinda e demais cidades metropolitanas, no início de fevereiro. Por trazer um serviço democrático, que incentiva pequenos comércios de bairro, o aplicativo espera injetar cerca de R$ 10 milhões na economia da região cearense até o fim deste ano, gerando também mais de 700 novos empregos.

“O Zé Delivery é um negócio que prioriza a economia local e traz novas oportunidades principalmente para as regiões mais afastadas do centro. Por conta disso, temos trabalhado muito próximos com os parceiros para entregar um serviço de qualidade em 100% das regiões de Fortaleza em que a gente está”, finaliza Azevedo.

O Zé Delivery está disponível nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e regiões metropolitanas, de quebra com frete grátis promocional até dia 30 de abril.

Para baixar o aplicativo do Zé ou acessar o site: https://go.onelink.me/m5XK/zefortaleza