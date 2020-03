App da 99 investe em segurança e aumenta ferramentas de proteção aos usuários

Sair e chegar ao destino com toda a segurança é uma das principais preocupações para os usuários de aplicativos de transporte. Para esses casos, a tecnologia é uma grande aliada, proporcionando ferramentas que aumentam a confiabilidade das corridas. Atenta a isso, o aplicativo de transporte 99 lançou a campanha “Todos pela Segurança. Segurança para Todos” para anunciar novas funcionalidades de proteção aos usuários para 2020. Um dos recursos é o 99Mulher, já disponível em Fortaleza, no qual motoristas mulheres poderão escolher atender apenas passageiras.

Ao longo deste ano, novas funcionalidades ligadas à segurança serão implementadas no app da 99. Uma delas é a gravação de áudio, que vai permitir a passageiros e motoristas fazerem gravações durante as corridas diretamente pelo app; e o preenchimento automático de CPF, pelo qual o perfil do passageiro será preenchido com o nome registrado no CPF, facilitando a identificação do usuário pelos motoristas. Além disso, a foto do passageiro terá identificação facial: a ferramenta verifica se existe uma pessoa real no momento da captura da imagem.

Corridas tranquilas do começo ao fim

Desde 2019, a empresa tem feito um investimento robusto em segurança para minimizar situações de risco antes, durante e depois das corridas, o que inclui o uso de sistemas preventivos, ferramentas de proteção e o atendimento humanizado para passageiros e motoristas. Só no ano passado esse conjunto de ações reduziram em 60% a quantidade de ocorrências na plataforma por milhão de corridas.

Esse trabalho é feito por uma equipe de mais de 150 especialistas em tecnologia, engenharia, psicologia e segurança pública, que atuam com outras centenas de colaboradores no Brasil, na China e nos Estados Unidos para trazer as iniciativas mais inovadoras e efetivas ao app. Segundo Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99, segurança é prioridade máxima para a empresa. “Hoje, mais de 99,99% das nossas chamadas terminam em segurança. Estou particularmente orgulhoso do trabalho que a nossa equipe dedicada exclusivamente à proteção dos usuários fez no ano passado e estamos trabalhando duro para melhorar ainda mais em 2020.”

Antes das corridas, algumas ferramentas da 99 favorecem a segurança dos usuários, como o processo de checagem de antecedentes criminais dos motoristas. Essa informação chega até o usuário por meio do app, assim como a avaliação do condutor, foto de perfil e número de corridas.

Além disso, a empresa tem um processo rigoroso para cadastro de motoristas parceiros. No momento do cadastro, é solicitado que o condutor envie uma selfie segurando a carteira de habilitação, fotos da CNH e do licenciamento do veículo. Também é feito o reconhecimento facial periódico dos motoristas por meio do app, que pede ao passageiro para verificar se a imagem do motorista que aparece na tela do celular coincide com a de quem realiza a corrida.

A publicitária Ana Virgínia de Souza, usuária da 99 há cinco anos, entende que as medidas implantadas pelo app são muito importantes. "Eu me sinto tranquila com a segurança das corridas da 99. Saber que existem recursos para evitar problemas ajuda a mantermos a confiança e a tranquilidade", diz a publicitária. "Sempre comparo a foto do motorista com a pessoa e confiro a placa do carro. Compartilho minha rota em áreas que não conheço bem ou são distantes ou quando um motorista tem alguma conduta que me deixa desconfortável, mesmo que seja algo bobo, como querer falar sobre política", relata Ana Virgínia, que utiliza o aplicativo aos finais de semana.

Novas tecnologias e passageiros mais seguros

Os passageiros da 99 também podem se sentir mais seguros graças a recursos do app que contribuem para a qualificação dos motoristas. Uma plataforma online destinada aos condutores reúne cursos de combate ao assédio, racismo, LGBTQfobia e outras formas de preconceito. O objetivo é estimular boas práticas com foco em tolerância e cidadania. A expectativa é que mais de 600 mil motoristas da plataforma em todo o Brasil façam os cursos e prestem um serviço cada vez melhor.

Durante as corridas, os usuários da 99 também contam com ações de proteção, como o kit de segurança – que permite compartilhar a rota em tempo real com os contatos e o recurso de ligação direta para a polícia – e a câmera de segurança, que conecta os dispositivos à Central da Segurança da empresa, em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Outro recurso é o Rastreador de Comentário, que vasculha automaticamente as avaliações das usuárias ao fim das corridas para identificar casos de assédio ou violência sexual. Com essa tecnologia, a empresa pode acolher a vítima mais rapidamente, por meio de um atendimento exclusivo de mulheres, bem como tomar providências, que podem incluir o bloqueio do agressor, o suporte para investigação pelas autoridades policiais e informações sobre suporte psicológico e jurídico.



Motoristas contam com retaguarda e recursos tecnológicos

O kit de segurança, câmeras e a Central de Atendimento são recursos tecnológicos que também protegem os motoristas. O uso de inteligência artificial é uma aliada nesse sentido e ajuda a prever situações de risco. Na prática, o sistema vasculha no momento da chamada padrões de comportamento associados a incidentes (como horário, modo de pagamento e histórico do usuário). Por exemplo, se um passageiro acaba de baixar o aplicativo da 99, solicita uma corrida em dinheiro e em horas avançadas, a tecnologia entende que pode ser uma chamada de risco. Essa soma de fatores resulta em um bloqueio automático ou a validação adicional de identidade, pedindo dados como nascimento, CPF e cartão de crédito.

Além disso, a empresa possui uma Central de Atendimento, composta por uma equipe de profissionais especializados, está disponível o tempo todo, respondendo prontamente em caso de necessidade. Os motoristas e os passageiros também estão cobertos por um seguro contra acidentes pessoais, desde o aceite até a finalização das corridas.