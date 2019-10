Aposta ganhadora da Mega-Sena foi feita em lotérica na Av. Santos Dumont

O ganhador ou ganhadora do prêmio de R$ 34.615.569,28 do concurso 2.198 da Mega-Sena realizou a aposta na Lotérica Casa da Sorte, localizada na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (16) em São Paulo (SP). Apenas uma pessoa levou a "bolada". Foi a primeira vez que a lotérica teve um ganhador da Mega-Sena, segundo o proprietário da unidade.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 11 - 34 - 36 - 44 - 56.

Até as 14h30 desta quinta, o valor ainda não havia sido resgatado.

Outras 47 apostas acertaram cinco dezenas e levaram cada uma o prêmio de R$ 56.334,80. Já a Quadra saiu para 4.402 pessoas com cada uma ganhando o prêmio de R$ 859,26.

Como jogar

Dentre os 60 números disponíveis, você marca seis no cartão. É possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5, além dos 6 números sorteados A aposta mínima é de R$ 3,50.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.