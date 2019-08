Aposentado de 79 anos fica preso no carro após colisão com caminhonete na Aldeota

O aposentado Otávio Cavalcante, 79 anos, ficou preso por alguns minutos dentro do próprio carro após colisão com caminhonete no cruzamento das Ruas José Vilar com João Carvalho, na Aldeota. O acidente aconteceu por volta de 4h40 desta sexta-feira (30) e o idoso, que ficou com ferimentos leves, conseguiu pular a janela traseira do veículo. O condutor da camihonete fugiu do local.

O idoso disse ao Sistema Verdes Mares que o condutor da caminhonete avançou a preferencial e colidiu na traseira do carro do idoso que virou em cima de uma calçada. Os airbags do carro foram acionados e saiu um pouco de fumaça do veículo.

"Fiquei preso no carro. Raciocinei: o vidro dianteiro não abre, aí fui pro traseiro, consegui abrir. Meu apavoramento era ficar dentro de um carro fechado sem ter como sair e a expectativa de um incêndio", contou o idoso.

Familiares do aposentado foram ao local para prestar socorro. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) foi ao local para orientar o trânsito enquanto o reboque retirava o carro do idoso.