Após sofrer infarto, aposentada se fantasia de doente e curte o Carnaval no Benfica

É difícil resistir ao Carnaval de Fortaleza. A aposentada Maria do Livramento, 77 anos, nem tentou e, mesmo após um infarto e quatro dias internada na UTI, resolveu aproveitar a festa na Praça da Gentilândia nesta segunda-feira (4).

Fantasiada de doente, Maria pulou e brincou ao som do Bloco do Prazer. Ela conta que ama o Carnaval e que não poderia ficar apenas em casa descansando, mesmo tendo passado por procedimento de cateterismo. Ela saiu do hospital no último dia 27.

"Carnaval está na minha veia. Na veia e na 'véia'", disse. Ela afirmou, no entanto, que só esteve nesse ano no Polo do Benfica porque havia uma área reservada para cadeirantes na frente do palco.

A aposentada de 77 anos pulou e brincou ao som do Bloco do Prazer Foto: Wâniffer Monteiro

Programação

O Carnaval de Fortaleza começou cedo nesta segunda-feira, com eventos no Benfica, com a Banda Pacote de Biscoito (Infantil), Alê Eloi ,Jord Guedes, Luxo da Aldeia, Projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura - Orquestra Solar de Tambores, e no Passeio Público, com a Banda Aquarela.

A partir das 18h, a festa será puxada pelas bandas Farra Dusbons e Geração Coca-Cola, no Mercado dos Pinhões, e pelo Num Ispaia Senão Ienche, na Mocinha.

No Aterro da Praia de Iracema, a programação começa às 17h e contará com o show de SambaDela, Mel Mattos, Carla Cristina (ex-As Meninas), e Diogo Nogueira.

As atrações estão programadas para até o início da madrugada de segunda para terça (0h).