Após perseguição, automóvel invade loja de fardamentos na Rua Olavo Bilac

Uma perseguição policial terminou com um veículo invadindo uma loja de fardamentos na madrugada desta sexta-feira (9). O caso foi registrado na Rua Olavo Bilac, no Bairro Vila Ellery em Fortaleza.

A proprietária do estabelecimento, a comerciante Gerusa Ximenes, conversou com o Sistema Verdes Mares e disse que o acidente ocorreu por volta das 2h20 e tudo ficou destruído.

“Acordei de madrugada às 3h05 com o telefone tocando e avisando do acidente. Dizendo que o carro estava dentro da nossa loja. Destruiu tudo. Balcão, vitrine, tudo que podia ser quebrado foi quebrado, acabado e destruído”, relatou.

A polícia disse para a proprietária que policiais estavam em perseguição de um veículo que começou no Bairro Barra do Ceará. “A polícia disse que vinha em perseguição, que começou na Barra do Ceará e terminou aqui na Rua Olavo Bilac. Depois houve tiros e os dois ocupantes do carro fugindo”, afirmou.