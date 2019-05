Após passar mal na parada, idoso é socorrido por motorista de ônibus e morre dentro do coletivo

Um idoso, identificado como José Iran, 71 anos, morreu dentro do coletivo de linha 200 - Antônio Bezerra/ Centro, na manhã desta segunda-feira (20), após ser socorrido pelo motorista do ônibus. Ele estava passando mal em um ponto no Centro de Fortaleza quando o condutor percebeu e o socorreu, de acordo com um passageiro entrou no veículo depois da ocorrência.

José Iran chegou a ser atendido pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em frente à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), na avenida Bezerra de Menezes, mas não resistiu e morreu durante o atendimento. O caso ocorreu por volta das 6h20min.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Segundo os socorristas que atenderam o idoso, a causa da morte só poderá ser conhecida após o processo de necrópsia do corpo.

Conforme passageiro do ônibus, a ação do motorista durante o socorro foi “corajosa” e merece “respeito”. O homem, que preferiu não se identificar, conta ainda que um fiscal da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), repreendeu o motorista por ter socorrido a vítima.

A Etufor afirmou que a informação não procede e ressaltou que o desvio de rota para prestar socorro à usuários do transporte coletivo é previsto por lei.