Após pane elétrica, ônibus pega fogo no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Um ônibus com cerca de 30 passageiros sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (1°), no bairro Henrique Jorge. Todos os ocupantes conseguiram descer do veículo e não se feriram.

De acordo com o motorista, minutos depois de sair do Terminal Antônio Bezerra, ele percebeu uma fumaça no motor e parou o ônibus, que faz a linha Grande Circular II. Ele e os passageiros desembarcaram rapidamente. As chamas fizeram surgir uma coluna de fumaça e atraiu curiosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas, mas o coletivo ficou totalmente destruído.

Coluna de fumaça chamou a atenção de curiosos Foto: Arquivo pessoal

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o incêndio do ônibus na Rua Vitória, no bairro henrique Jorge, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6), não foi um ataque criminosos e sim uma pane elétrica.

"Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para combater as chamas em um coletivo, originadas por uma pane elétrica, na manhã desta quarta-feira (1)", disse a secretaria por meio de nota.

Ainda segundo as autoridades, não houve vítimas. "Conforme dados da ocorrência, o motorista relatou às equipes uma pane elétrica no motor do veículo, motivo pelo qual as chamas iniciaram e tomaram conta do ônibus que faz a linha grande Circular 1. O veículo teve perda total", encerrou a nota enviada pela assessoria de imprensa da SSPDS.