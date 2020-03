Após internação por Covid-19, secretário de Saúde, Dr. Cabeto, recebe alta e deixa hospital

O secretário estadual da saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, cuja internação em decorrência da Covid-19 foi comunicada pelo Governo do Estado oficialmente sábado, recebeu alta na tarde desta terça-feira (31). Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), ele já está em casa e se recupera bem.

Cabeto é médico cardiologista, tem 54 anos e testou positivo para o coronavírus. Na sexta-feira apresentou sintomas incluindo febre. Conforme o Governo, ele foi internado no sábado (28). Cabeto estava hospitalizado em uma unidade particular.

Em nota, nesta terça-feira (31) a Sesa afirmou também que Cabeto "trabalha de forma remota nas ações relativas ao coronavírus e à Plataforma de Modernização da Saúde".

O resultado do teste do secretário da Saúde deu positivo para coronavírus e, de acordo com a Sesa, mesmo internado e no hospital seguia trabalhando remotamente.