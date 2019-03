Após feriado de São José, cearenses terão mais uma folga na próxima segunda-feira (25)

Na próxima segunda-feira (25), será comemorado no Ceará a Data Magna, dia que marca o fim da escravidão no Estado no histórico dia 25 de março de 1884. Instituída em dezembro de 2011 com publicação no Diário Oficial do Estado.

Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, é responsável, em grande parte, pela data. Envolvido na luta pelo abolocionismo da escravidão, ele chegou a fechar o Porto de Fortaleza, em ato histórico, impedindo o embarque de escravos para outras províncias. Ele foi uma importante voz na libertação.

O dia é feriado em todo o território cearense. Alguns estabelecimentos modificam seu horário de funcionamento na próxima segunda-feira. O Diário do Nordeste preparou uma lista do que abre e do que fecha. Confira:



Shoppings

Os shopping centers da Capital funcionarão em regime normal no feriado do dia 25 de março.

Bancos

Agências bancárias não funcionarão na próxima segunda-feira, 25.

Postos de combustível

Os postos de combustível de Fortaleza funcionarão normalmente no feriado. Liminar publicada pela 11ª Vara de Trabalho de Fortaleza na última sexta-feira (15), negou pedido do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sinpospetro) para que os estabelecimentos não abrissem em feriados.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos terão funcionamento normal no dia 25 de março

Comércio

Seguindo indicação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o comércio da Capital funcionará normalmente durante o feriado.

Lojas de rua

O funcionamento de lojas de rua em Fortaleza é facultativo neste próximo feriado do dia 25 de março.