Após explosão de reatores de energia, Cagece suspende abastecimento de água em Fortaleza e RMF

Fortaleza e outros seis municípios da Região Metropolitana terão o abastecimento de água suspenso temporariamente nesta terça-feira (31).

De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), devido a uma interrupção de energia elétrica na subestação de energia elétrica do Jabuti, de responsabilidade da Enel, concessionária de energia do estado, o abastecimento será suspenso em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e parte de Itaitinga, Maranguape e Pacatuba.

Ainda de acordo com a Cagece, alguns bairros de Fortaleza poderão não ser afetados, mas a empresa não soube responder quais. O prazo para o reabastecimento das áreas atingidas também não foi informado.

As duas companhias esclarecem que estão trabalhando juntas para solucionar o problema com a maior rapidez possível. Assim que a energia elétrica for restabelecida, a Cagece vai retomar o serviço de bombeamento da água.