Após chuvas, trechos de areia cedem e formam galerias de água no novo aterro da Av. Beira Mar

Após as chuvas registradas na manhã desta segunda-feira (30), parte da areia do novo aterro da Av. Beira Mar, em Fortaleza, cedeu em dois trechos. Houve formação de duas valas: uma ao lado do espigão da Av. Rui Barbosa, bem atrás do palco da festa de Réveillon organizada pela Prefeitura, e outro na altura da Av. Barão de Studart.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as chuvas desta manhã não vão interferir na festa do Réveillon na Praia de Iracema.

O segundo trecho onde houve a formação da galeria fica bem atrás do palco da festa do Réveillon de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Galeria com água acumulada na altura da Av. Barão de Studart Foto: Thiago Gadelha

Nas valas formadas, a água da chuva se misturou ao esgoto e fez surgir duas galerias a céu aberto. Grande quantidade de lixo, como copos e garrafas de plástico, acumulou-se na área. Funcionários da Prefeitura trabalharam durante toda a tarde para liberar as galerias e permitir o escoamento da água para o mar.

Funcionários da Prefeitura trabalharam para liberar as galerias e permitir o escoamento da água Foto: Thiago Gadelha

Ainda segundo nota da Seinf, "o novo aterro da Av.Beira Mar em obra está com área isolada, não interferindo, de nenhuma forma, no acesso ao evento" na Praia de Iracema. A programação do Réveillon começa às 16h30 do dia 31 e segue até as 6h do dia 1º de janeiro.