Após chuvas, moradores do Jangurussu buscam apoio na Rede Cuca

Apesar de as precipitações registradas na manhã da quarta-feira (27) não terem causado alagamentos em imóveis do Jangurussu, moradores da região ainda lidam com os prejuízos da chuva do último fim de semana. Com eletrodomésticos e outros objetos inutilizados, habitantes se dirigem à unidade do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) no Jangurussu para realizar um cadastro, por meio do qual serão viabilizadas visitas técnicas da Defesa Civil.

A dona de casa Fayanni Oliveira, 30, chegou à unidade na segunda-feira (25) com o marido e dois filhos. Apenas uma televisão e um aparelho de som puderam ser preservados em sua casa no Conjunto São Cristóvão, que permaneceu inundada entre 4h e 23h no domingo (24). “A gente se cadastrou aqui, mas é a visita que vai definir se a gente recebe R$ 500 ou R$ 1.000 reais de indenização. O nosso prejuízo foi muito maior”, diz. Segundo ela, sua família não tem previsão de retorno para casa.

A mesma incerteza aflige Diéssica Ferreira, 21. Ela se deslocou até o Cuca do Jangurussu para realizar o cadastro no sábado, após as águas da chuva inundarem sua residência, impossibilitando o funcionamento da geladeira, arruinando as camas e até afogando dois de seus animais de estimação. “Eu vim aqui pra tentar conseguir pelo menos um colchão, mas não me deram. Dizem que só vão entregar pra quem dormir aqui, e eu não posso deixar a minha casa porque está sem tranca. Estou dormindo lá no chão, em cima de panos”, revela.

A Defesa Civil foi procurada para esclarecer o atendimento às famílias e informar quantas foram cadastradas até o momento, mas não respondeu à demanda e nem atendeu as ligações até a publicação desta matéria.

O prefeito Roberto Cláudio esteve na unidade na manhã de ontem (27) para dialogar com representantes de comunidades no Jangurussu e da Rede Cuca acerca do atendimento às famílias e da possibilidade de outro alagamento. A reunião não foi aberta à imprensa.