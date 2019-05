Após chuvas, lona publicitária cai sobre fiação no centro de Fortaleza

Uma lona publicitária caiu de um prédio sobre fiações no Centro de Fortaleza, na rua Senador Pompeu, no início da tarde desta quinta-feira (2). De acordo com informações de lojistas que estavam no local, as fortes chuvas na capital nos últimos dias podem ter ocasionado a queda.

Fotos da lona circularam nas redes sociais noticiando erroneamente a queda de um paraquedista. Entretanto, o Sistema Verdes Mares esteve no local e constatou o incidente com a peça publicitária.

Uma equipe da Enel esta a caminho do local para auxiliar na retirada da lona.