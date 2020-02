Após chuva, árvore cai e derruba muro de escola no Bairro Bela Vista

Uma árvore caiu e destruiu parte do muro da Escola Municipal Nilson Holanda, no Bairro Bela Vista, em Fortaleza. A queda aconteceu após a chuva da madrugada do domingo (2). O ginásio do colégio também foi atingido e parte da Rua Viriato Ribeiro ficou interditada até a retirada dos galhos pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e as aulas devem acontecer normalmente nesta segunda-feira (3), segundo a Prefeitura.

Segundo Alfredo de Brito, professor e morador da área, os bombeiros haviam alertado a organização da escola sobre o risco da queda no sábado (1°) e afirmaram que iam retornar para podá-la. "Não deu tempo. De manhã a gente já viu a árvore no meio da via. Ainda bem que não aconteceu nada, nenhuma tragédia maior", afirmou Brito.

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Fortaleza afirmou que enviará uma equipe à escola nesta segunda-feira (3) para providenciar a recuperação do muro. As aulas não foram afetadas, ainda de acordo com a SME.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda não danificou a rede elétrica e não causou maiores transtornos. "Depois foi orientado a diretora da escola que providenciasse a remoção dos pedaços da árvore", afirmou o órgão.

Matheus Santana, morador da região, conta que a árvore já apresentava sinais de que iria cair e os moradores havia feito uma espécie de isolamento da área no último sábado (1°), para evitar a passagem de carros.