Após autorização do MEC, Unifor realiza colação antecipada de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia

Seguindo a orientação da Portaria Nº 383 divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (13 de abril de 2020), a Universidade de Fortaleza vai antecipar a Colação de Grau 2020.1 dos estudantes aptos pertencentes aos cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, para que possam desenvolver trabalhos no controle da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Colação será realizada nesta terça-feira, dia 14 de abril, das 14h às 17h, no estacionamento da Divisão de Assuntos Estudantis (DAE). Durante a ocasião, será adotado o sistema drive-thru, a fim de evitar aglomerações e, consequentemente, a propagação do vírus. Os alunos deverão permanecer dentro do carro durante o andamento da fila até a assinatura da ata e recebimento do Certificado de Conclusão do Curso.

Com a autorização de hoje, a formatura acontece em caráter excepcional, mas sem a exigência de que os estudantes recém-formados atuem voltados diretamente para a pandemia. Antes da portaria de hoje,o Mec já tinha lançado outras duas, que hoje foram revogadas.

Para participar da Colação, o aluno deverá obedecer alguns critérios. Não pode ter pendências acadêmicas anteriores, quais sejam, módulos de semestres anteriores não cursados, ou com reprovação. Deve ter apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, para alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia. É preciso ainda que tenha cumprido, no mínimo, 75% da carga horária correspondente ao internato para o curso de Medicina e, no mínimo, 75% da carga horária correspondente aos estágios obrigatórios para os cursos de Fisioterapia e Enfermagem.