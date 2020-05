Após atrasos de fornecedor, Ceará vai receber 200 respiradores da China até domingo (17)

O primeiro lote de 200 ventiladores mecânicos pulmonares que deveria ter sido entregue no final de abril, chegará ao Ceará até o próximo domingo (17). A mercadoria está entre os 700 equipamentos comprados pelo governo do estado no mês de março para suporte aos pacientes com Covid-19.

“Houve um atraso na entrega desses produtos que evidentemente prejudicou o sistema. Nós tínhamos feito um planejamento em etapas. Então, esses respiradores já teriam facilitado a atenção das nossas próprias unidades”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, em entrevista virtual na manhã desta sexta-feira (15).

O Sistema de Gestão Governamental, que tabula as compras do Estado, indicava o recebimento da remessa inicial dos itens para o dia 30 de abril. O segundo envio de 300 unidades chegaria até 30 de maio, e as outra 200, ao final de junho.

Contudo, o governador Camilo Santana anunciou que os primeiros 200 respiradores embarcaram para o Brasil somente em 10 de maio. O gestor informou a data durante transmissão nas redes sociais no último dia 7.