Após 12 horas de festa, Aterro da Praia de Iracema amanhece tomado pelo lixo

O Aterro da Praia de Iracema amanheceu coberto de lixo nesta quarta-feira (1º), após a festa da virada que durou mais de 12 horas em Fortaleza. Após o término da festa, o que se viu foi um mar de resíduos como garrafas de vidro, embalagens plásticas, cocos, copos descartáveis e outros objetos.

A limpeza iniciou minutos depois de a festa acabar, por volta das 7h. Funcionários da Prefeitura recolhiam os resíduos com o auxílio de máquinas e caçambas, enquanto outros varriam e lavavam o calçadão da Avenida Beira-Mar. Os trabalhos devem se estender pela tarde.

Cerca de 70 toneladas de lixo foram retirados do local no ano passado, segundo a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb).

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a SCSP e a Ecofor Ambiental vão disponibilizar 477 colaboradores, dentre varredores, garis, operadores e motoristas, para realizar a limpeza no entorno, além de contêineres em pontos estratégicos, que ficarão distribuídos pelo calçadão do Aterro da Praia de Iracema, Beira Mar e nas proximidades das avenidas Historiador Raimundo Girão, Abolição e Monsenhor Tabosa. Os serviços ocorrerão das 7h às 15h do dia 1º de janeiro. Não há confirmação sobre a quantidade de lixo encontrada na praia nesta manhã do dia 1º.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Executiva Regional II (SER II), a quantidade de lixo retirado será informado durante o balanço da operação a partir das 15h de hoje. Há uma expectativa que no local hoje no Aterro da Praia de Iracema haviam 80 toneladas de lixo.

A Prefeitura espera limpar todo local ainda hoje, no final do dia.