Aplicativo do Diário do Nordeste passa por atualização; veja como ter a nova versão

O aplicativo do Diário do Nordeste passou por uma atualização técnica visando melhorar a experiência dos usuários. Quem acessa as notícias por meio do app precisa, agora, atualizar a versão instalada no celular para evitar instabilidades e ver todos os conteúdos disponíveis na plataforma.

A atualização já está disponível na PlayStore para os usuários do sistema Android e na AppleStore para quem usa iOS.

Novo aplicativo

Lançado em outubro de 2018, o novo aplicativo do Diário do Nordeste tem layout simples e direto, da mesma forma que a nova proposta jornal. Outra vantagem do aplicativo é que ele mais leve e, portanto, ocupa menos espaço na memória do aparelho dos usuários. Veja, abaixo, o passo a passo de como instalar o app e navegar pelas notícias.