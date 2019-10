Modo Trânsito envia mensagens avisando às pessoas que tentam contato que o usuário está na direção

Evitar o uso do celular, enquanto se está na direção, é o objetivo do aplicativo Modo Trânsito DPVAT, lançado no fim de setembro, que bloqueia interações no smartphone durante o percurso nas ruas. A plataforma, criada pela Seguradora Líder, impede o recebimento de ligações e de textos, enviando mensagens de alerta para quem tenta fazer o contato.

O aplicativo já está disponível para download gratuito para sistema Android e até o final do mês será lançada a versão iOS. Desde o último dia 25, o Modo Trânsito já foi instalado em mais de 10 mil smarphones.

Com a iniciativa, espera-se evitar acidentes de trânsito motivados pelo uso de celular. Por ano, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o número chega a 54 mil de acidentados que estavam utilizando o aparelho antes do sinistro.

sofreram acidentes por uso de celular diariamente no Brasil, conforme a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), em 2018.

Quem tenta fazer contato com o usuário do aplicativo recebe uma mensagem pronta que diz: “Estou dirigindo. Para garantir a minha segurança e de todos, respondo em breve”, e que pode ser customizada por contato ou para grupo de pessoas. A plataforma também envia um SMS, caso seja recebida uma mensagem de texto ou ligação.