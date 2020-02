Apesar da chuva, público comparece ao último dia de Pré-Carnaval infantil na Casa José de Alencar

O último dia de Pré-Carnaval de Fortaleza começou prejudicado pelo tempo chuvoso na capital cearense. Em alguns polos, a exemplo da Praça da Gentilândia (Benfica) e do Mercado São Sebastião (Centro), a movimentação do público foi tímida. No entanto, apesar da chuva, as famílias não deixaram de ocupar e animar os jardins da Casa José de Alencar (Alagadiço Novo), com a programação do Bloco Sivozinha Folia.

Além das brincadeiras dos animadores e do som da banda da festa, adultos e crianças aproveitavam o amplo espaço da Casa para fazer piqueniques e até visitar a própria casinha onde morou o escritor José de Alencar (1829-1877).

A professora Huliana Sobreira acompanhava o filho Guilherme, de apenas 1 ano e 10 meses. Incomodado com o chapeuzinho na cabeça, o pequeno estava fantasiado como o personagem Chaves - um clássico da TV brasileira. A irmã mais velha dele, Isadora, 6 anos, se vestiu de Chiquinha, outra personagem da série.

"Como agora tenho um casal de filhos, resolvi combinar a fantasia dos dois. Sempre gostei de Carnaval, e quando dá para ir aos bailes de adultos, eu vou. Mas nessa fase, com ele ainda muito pequeno, estou atenta à programação das crianças", conta a professora.

A família da professora Huliana Sobreira brincou com os personagens da turma do Chaves

A enfermeira Vanelly Rocha, 30, levou a pequena Mariah, de apenas 1 ano, para curtir o baile e fazer um piquenique no jardim da Casa. A avó da criança também curtia a programação com a filha e a neta.

A família não tem o costume de visitar a Casa José de Alencar. "O espaço acaba sendo um atrativo também (além da festa). Nessa fase da maternidade não tenho como participar muito dos carnavais dos adultos, então aproveito o infantil", observa.

A enfermeira Vanelly Rocha levou a pequena Mariah pela primeira vez ao Pré-Carnaval

Balanço

A produtora do Bloco Sivozinha Folia, Keyne Sampaio, fez um balanço sobre o movimento do Pré-Carnaval das crianças na Casa José de Alencar. A programação aconteceu todos os domingos, desde o último dia 26 de Janeiro.

"Nesse último fim de semana, já estamos com gostinho de saudade. O evento foi um sucesso, apesar da chuva. No primeiro fim de semana choveu também, mas deu um bom público. Nós recebemos uma média de 1500 pessoas por domingo", detalha.

O bloco já tem 8 anos e, desde 2014, ocupa os jardins da Casa José de Alencar. "O nosso primeiro Pré-Carnaval foi em 2012, no Lago Jacarey (Cidade dos Funcionários). Em 2013 não teve e, no ano seguinte, começamos essa parceria com a Casa", situa Keyne.