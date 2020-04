Aos 103 anos, idoso espera 15 dias para receber vacinação contra gripe em Fortaleza

O aposentado Agostinho Jorge de Souza, de 103 anos, precisou aguardar por 15 dias até receber a equipe de imunização em casa, nesta terça-feira (7). Na tentativa de ampliar as ações contra a gripe H1H1, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) disponibilizou equipes de vacinação domiciliar para atender idosos com mais de 80 anos ou acamados. Em alguns casos, o tempo de espera chega a durar mais de duas semanas.

O genro, Kleber Lima, 51 anos, realizou a primeira solicitação em 23 de março e, depois, no dia 28 utilizando o sistema divulgado pela PMF para o agendamento. “A família toda ficava em uma angústia só, porque todos os dias a gente acordava com a expectativa de vir alguém da Secretaria de Saúde fazer a vacinação de seu Agostinho e nunca acontecia”, compartilha Kleber.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) declarou que as vacinações em domicílio não são organizadas com critérios de idade, mas de georreferenciamento, considerando endereços, tempo e distância. Até o momento, o atendimento em domicílio já foi realizado para 25.075 idosos entre 60 e 79 anos, que estejam acamados, e para aqueles com idade acima de 80 anos.

Para a aposentada Maria Amélia Cavalcante Freire, 92 anos, a espera pela vacinação domiciliar segue há mais de duas semanas. Sua filha, Cristina Maria, fisioterapeuta, solicitou o pedido de vacinação ainda nos primeiros dias da campanha, mas até esta terça-feira (7) não teve retorno.

“O que eu fico pensando é que essa dificuldade (de ser vacinada) pode acarretar problema, né? Porque você sabe que a gripe não brinca. Eu fico aqui preocupada, assombrada, mas continuo esperando, porque ir ao posto é pior. Não é para sair de casa, então, o jeito que tem é aguardar”, pontua Amélia.



Vacinação

Em Fortaleza, a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 teve início no dia 23 de março e prossegue até a mesma data de maio. A primeira fase tem foco em pessoas acima de 60 anos e busca facilitar o diagnóstico de possíveis casos de coronavírus.

Aqueles que não estivessem cadastrados nos programas Saúde da Família e Melhor em Casa, poderiam entrar em contato com a prefeitura, encaminhando o nome, a idade, o endereço do idoso, assim como deixar um telefone de contato. Com isso, as equipes se organizam a visita para a aplicação da vacina.

A segunda fase da Campanha está prevista para começar no dia 16 de abril e irá contemplar doentes crônicos, profissionais da área de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.