Antigo presídio IPPOO será transformado em área de lazer, com areninha e praça

O prédio do antigo Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira (IPPOO), localizado na Avenida Bernardo Manuel, no bairro Itaperi, será transformado em área de lazer, com areninha e praça. A informação foi repassada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, em transmissão no Facebook, nesta terça-feira (10).

Conforme Camilo, a região “tem pouca área de lazer”. “Estava funcionando como depósito de veículos do Detran. Nós vamos transformar toda aquela área em área de lazer para a população de Fortaleza. O projeto tá ficando pronto. Vai ter areninha, praça e o que você possa imaginar vai”, diz.

Segundo o chefe do Executivo estadual, serão 26 mil metros quadrados aproveitados como espaço cultural, de lazer e atividade física. Camilo Santana não informou, entretanto, prazo para a entrega da obra. "O IPPOO foi conhecido como um dos maiores presídios do Ceará e agora se trasnforma numa área de lazer para a população de Fortaleza", disse.

História

Nos seus quase 35 anos de funcionamento, desde a inauguração em 1978 até 8 de janeiro de 2013, o IPPOO foi palco de muitos incidentes. Por diversas vezes, a muralha do presídio, na Avenida Bernardo Manuel ou na Rua Holanda, foi dinamitada e os presos escaparam pelo buraco. Em outros casos, houve fuga por cima da muralha durante blecaute provocado pelos presos ou através de ajuda externa.

Em setembro de 2002, o Governo do Estado inaugurou o IPPOO II, em Itaitinga, e fez a transferência de 300 presidiários do IPPOO I e de várias delegacias.