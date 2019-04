Antes de seguir viagem, navio-veleiro Cisne Branco abre para visitação guiada em Fortaleza

Com 76 metros de comprimento e imponência, o navio-veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil fica aberto à visitação guiada neste sábado (6), no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, onde está atracado com 12 oficiais e 55 Praças. A partir das 14h seguindo até às 17h, tripulantes distribuem mil senhas que garantem o acesso à embarcação.

O navio-veleiro está em Fortaleza desde 4 de abril fica até no domingo (7), quando segue viagem com destino a outros 18 países, como Estados Unidos, França, Noruega, Espanha e Portugal. O roteiro deve durar 135 dias ao mar com um trajeto de 17.487 milhas náuticas, aproximadamente 32 Km.

Quem visitar o Cisne Branco, construído em 1998, na Holanda, poderá absorver histórias inerentes à embarcação. O navio-veleiro foi incorporado à Marinha do Brasil no mesmo dia local em que Pedro Álvares Cabral partiu para o Brasil: 9 de março de 2000, às margens do Rio Tejo, em Portugal.

“Que eles venham com o espírito aberto de conhecer uma embarcação que remonta uma embarcação de época e que visa difundir essa mentalidade marítima. O país foi descoberto pelo mar, teve a sua independência consolidada pelo mar, e uma das grandes vertentes que a gente quer divulgar é a potencialidade tanto econômica quanto social das atividades marítimas”, reforça o Capitão de Mar e Guerra Adriano Marcelino Batista, comandante do navio.

Segundo o encarregado da divisão de intendência do navio Cisne Branco, Marcello Borges, a embarcação se diferencia das demais por ser à vela. O navio possui motor. Ele explica ainda as três principais funções do navio:

“A primeira delas é servir como embaixada flutuante. Sempre que a gente chega em algum porto novo de outro país, o comandante deixa o navio disponível para que o embaixador do Brasil naquele lugar o utilize. Outra função é servir como instrução de vela para que as pessoas que ingressam na Marinha possam ter contato com essa vida marinheira. E a terceira função é estreitar os laços com a sociedade civil”.

Características do navio-veleiro

Comprimento: 76m

Boca: 10,50m

Calado Máximo: 1.038 ton

Serviço

Visitação ao Cisne Branco

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza

Quando: 6 de abril

Hora: 14h às 17h