Andar do IJF 2 vai ser aberto nesta quinta-feira com 10 leitos de UTI para pacientes de Covid-19

O prefeito Roberto Cláudio anunciou que a partir desta quinta-feira (7) vãos ser abertos 10 novos leitos de UTI para atender pacientes da Covid-19 . As informações foram repassadas por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quarta-feira (6). No último dia 2 de maio, o prefeito havia anunciado a abertura de 178 novos leitos na Capital até o fim desta semana.

"Estou aqui agora dentro de um novo andar do IJF 2, que será aberto amanhã, pela manhã. Especificamente aqui uma unidade, que é uma UTI. Amanhã a gente vai abrir aqui e fazer funcionar 10 novos leitos de UTI, com respiradores, bem estruturados", disse.

Na mesma torre do IJF 2 serão abertos outros 40 leitos de enfermeria até a próxima segunda-feira (11) para atender pacientes com coronavírus.

“Bom dizer também, que ao longo dessa semana teremos novidades. Aqui mesmo no IJF 2, no segundo andar, abriremos 40 leitos de enfermaria , mas com todo apoio de oxigênio. Então teremos 10 leitos de UTI hoje e, na segunda-feira, 40 leitos de enfermaria ampliando a capacidade dessa torre de assistir pacientes com Covid-19", afirmou.

Filas nos bancos

Roberto Cláudio anunciou ainda que 10 das 20 agências bancárias da Caixa vão receber, a partir desta quinta-feira (7) grades e marcação de filas no chão para controlar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações, que tem sido uma preocupação da administração municipal.

"Nesta quinta-feira, faremos toda uma nova dinâmica de organização das filas e já na sexta-feira, outras 10 agências vão receber os equipamentos e marcações de filas. Com isso, toda a estrutura de pagamento de benefícios da Caixa Econômica estará funcionando de forma organizada do lado de fora pela prefeitura de Fortaleza", concluiu.

Situação mais grave na capital

A situação mais críticada pandemia continua em Fortaleza, que soma os maiores números de mortese casos. A Capital tem 9.071 pessoas contaminadas pelo coronavírus e 652 óbitos.

Distribuídos em 163 municípios, os casos de Covid-19 no Ceará chegaram à marca de 12.310, além de 849 mortes. Os dados constam no último boletim desta quarta-feira (6), publicado às 17h20. A taxa de letalidade da doença está em 6,9%.

Comparando com o acumulado dessa terça-feira (5), foram 840 novas confirmações e 54 óbitos no intervalo de 24 horas, segundo o informe da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Ainda conforme o levantamento da Sesa, são investigados 25.964 casos. Até agora, foram realizados 34.159 exames para confirmação ou descarte da doença.

Camilo prorroga decreto

O governador Camilo Santana anunciou, na manhã desta terça-feira (5), a renovação do decreto estadual de isolamento social por mais 15 dias, durante os quais apenas os serviços essenciais poderão funcionar. O chefe do executivo, juntamente com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, revelou medidas mais duras para diminiuir o contágio do novo coronavírus no Ceará. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o Estado já a partir desta quarta-feira (6).

"Quero aqui anunciar, hoje, que estamos renovando o decreto estudual que vale para todos os municípios por mais 15 dias, até o dia 20 de maio. Uma novidade: a obrigatoriedade, a partir de amanhã, do uso de máscaras para todas as pessoas que forem sair de casa", anunciou Camilo, em transmissão pelas redes sociais.

O governador ainda fez apelo à população para que as pessoas cumpram o isolamento social. "Essa é uma das principais medidas orientadas por especialistas, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para diminuir os efeitos dessa pandemia, que mata as pessoas", reforçou. Ele pediu para que os demais gestores municipais façam valer o isolamento e o decreto estadual.

Fortaleza tem medidas mais rígidas

Em Fortaleza, além das regras que valem para todos os municípios, quatro medidas endurecem o isolamento social a partir de sexta-feira (8). Roberto Cláudio detalhou as novas medidas de combate à propagação do coronavírus:

Fica proibida a circulação de pessoas em locais ou espaços públicos (praias, praças, calçadões), salvo quando em deslocamentos imprescindíveis para atividades essenciais; Fica estabelecido o controle de veículos particulares em vias públicas, salvo deslocamentos justificados, bem como veículos de serviços essenciais; deslocamento relacionados às atividades de segurança e saúde; transporte de cargas; serviços de transporte por taxi, mototáxi ou veículos por aplicativo. Controle de entrada e saída de Fortaleza com municípios vizinhos; As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de Covid-19 devem permanecer em confinamento obrigatório em domicílio, em unidade hospitalar ou em outro lugar determinado pelas autoridades de saúde.

Camilo detalhou, em publicação nas redes sociais, que a circulação em espaços públicos, como praias, praças, calçadões e parques, só será permitida com a devida justificativa, entre elas a busca pelos serviços essenciais.