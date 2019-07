Andaime cai sobre fiação e arrasta poste, que atinge carro estacionado no Bairro Mucuripe

Um carro estacionado foi atingido por um poste na Rua Doutor José Frota, Bairro Mucuripe, em Fortaleza, por volta de 9h desta terça-feira (2). Ninguém ficou ferido. Segundo moradores da região, o poste foi derrubado após um andaime cair sobre a fiação elétrica e arrastar o equipamento.

O andaime estava dentro de um prédio da rua e o carro estacionado do outro lado da mesma via. Ao cair sobre a fiação, o andaime fez com que o poste fosse arrastado e caísse na via, atingindo o carro do outro lado da rua, segundo moradores.

Andaime que atingiu fiação e arrastou poste, no Mucuripe Foto: VC Repórter

Após a queda, a rua foi isolada pelos próprios moradores, já que o poste e fios de energia ficaram espalhados no solo.

A reportagem entrou em contato com a Enel e aguarda retorno.