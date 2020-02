Anatel suspende atendimentos após queda de muro; Defesa Civil não constatou risco à segurança

Os atendimentos realizados no prédio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no bairro Dionísio Torres, estão suspensos desde segunda-feira (3), após um muro do entorno cair na última sexta-feira (31). O local foi descoupado pelo próprio órgão, que aguarda o laudo da Defesa Civil sobre a estrutura para o retorno dos funcionários e dos clientes, o que deve ocorrer até essa quarta-feira (5). Apenas alguns serviores atuam no local.

Conforme o gerente da Anatel, o muro já estava isolado há seis meses e caiu por conta da chuva na última sexta-feira Foto: Camila Lima

A Defesa Civil de Fortaleza informou, em nota, que uma equipe foi ao local e não constatou risco à segurança das pessoas. "O muro lateral que desabou está isolado e todas as providências para a recuperação da estrutura já estão sendo tomadas pela Anatel", concluiu.

Um laudo de abril do ano passado que apontava problemas na estrutura do prédio da Anatel foi compartilhado em redes sociais. Conforme o documento, a empresa de engenharia responsável pelo laudo já alertava sobre os riscos estruturais do prédio. Contudo, segundo o Gilberto Gurgel, gerente regional do Ceará, as reformas apontadas no relatório já foram realizadas. "Esse laudo é equivocado, uma versão antiga, já foi tudo executado há mais de um ano, nada daquele laudo condiz com a realidade", ressaltou.

Atendimentos

A medida de suspender os atendimentos foi uma forma de acalmar a população quanto à segurança do prédio. Embora a estrutura não tenha sido interditada pela Defesa Civil, o serviço ao público só deve retornar após a conclusão do laudo, que deve ficar pronto nesta quarta-feira (5).

"A estrutura está tranquila, o que o laudo de abril apontava já foi contestado por outro laudo. A Anatel Nacional pediu que a Defesa Civil fosse acionada e não tivesse atendimento", explicou Gilberto Gurgel.

A suspensão, contudo, tem prejudicado dezenas de pessoas que buscam a Anatel. A aposentada Lucivanda Serpa, 60, saiu às cinco da manhã do município de Paraipaba, a 93km da Capital, em busca de atendimento. "Eu vim de longe, o prédio normal, sem nenhum problema, estamos sendo prejudicados", declarou.