Anatel cede aparelho que identifica sinal de celular para ajudar a localizar vítimas de desabamento

Um aparelho utilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para fiscalizar e encontrar sinal de celular foi cedido e é usado no resgate das vítimas do desabamento do Edifício Andréa, nesta terça-feira (15).

O analisador de espectro com antena diretiva, de acordo com o presidente regional da Anatel, Gilberto Studart, localiza fontes emissoras de sinal. "Trouxemos equipe técnica que está com o analisador de espectro, que tem grande chance de ser útil na localização de pessoas que estejam usando o celular abaixo dos escombros e que precisem de socorro", afirmou.

De acordo com Studart, a Anatel atua com as operadoras telefônicas para obter maior eficiência do aparelho. "A gente precisa da colaboração das operadoras de telefonia, uma ação conjunta. A tentativa é que a gente consiga dar um suporte para que isso seja feito o mais rápido possível, de maneira eficaz", apontou.

Até a publicação desta matéria, as informações oficiais apontavam para uma pessoa morta, nove resgatadas com vida, e outras 10 vítimas desaparecidas, conforme familiares.