Amigos vão homenagear Luzimara Souza em ato na Praia da Leste-Oeste no próximo domingo (31)

A campeã de surfe Luzimara Souza será homenageada por amigos e familiares em um ato na Praia da Leste-Oeste, no próximo domingo (31). O evento em memória da surfista será realizado na faixa de areia bem próximo ao local onde ela morreu ao ser atingida por um raio enquanto surfava na manhã da última quarta-feira (27).

De acordo com Joel Fernandes, amigo da jovem, a homenagem vai começar a partir das 9 horas da manhã no mesmo local onde ela sempre costumava se reunir com os outros praticantes do esporte que ela mais amava: o surfe. Serão levadas flores, pranchas de surfe e as medalhas conquistadas pela atleta.

O ato contará com um momento de oração, cânticos, discursos e será feito um minuto de silêncio em respeito à memória da surfista. Amigos tentam junto à Prefeitura, uma autorização para grafitar o desenho e o nome de Luzimara em uma caixa d’água desativada no local.

Joel disse que o sonho da amiga era ser reconhecida e tem certeza que ela ficará muito feliz com a homenagem. “Ela é uma pessoa muito querida na comunidade, tenho certeza que de onde ela estiver ela vai gostar muito, era um sonho dela ser reconhecida, nós queremos mostrar que na nossa comunidade lutamos contra o crime, contra as drogas através do esporte”, ressalta.