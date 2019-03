AMC vai leiloar motocicletas e ciclomotores nesta quarta-feira (27) 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai leiloar, de quarta (27) a sexta-feira (29), 547 lotes de motocicletas e ciclomotores.

Os veículos estavam apreendidos há mais de dois meses no pátio do órgão. Como não houve manifestação dos proprietários, o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite que eles sejam leiloados.

O leilão será realizado às 9h, no Pátio do Leiloeiro (Rua Coronel Zacarias José de França, 255-A, Cajazeiras) e em uma plataforma digital. As sessões, presencial e on line, irão ocorrer simultaneamente. O lance inicial varia de acordo com o tipo de veículo e as condições em que ele se encontra.

Segundo a AMC, os bens serão entregues no mesmo estado de conservação em que foram recolhidos, e os participantes devem estar cientes de suas características na hora da compra. Nenhuma alteração no veículo será feita pelo órgão.

Para participar, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e estar portando:

Documento de identidade

CPF e comprovante de residência

As empresas devem estar inscritas no CNPJ e regulares junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Serviço

Leilão Público da AMC (presencial)

Datas: 27 a 29 de março (quarta a sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Pátio do Leiloeiro, Rua Coronel Zacarias José de França, 255-A, Cajazeiras.