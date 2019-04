AMC realiza desvio de trânsito por dois meses no bairro Itaóca a partir de segunda-feira (29)

Um desvio no trânsito será realizado na Rua Equador, no bairro Itaóca, a partir da próxima segunda-feira (29) e vai seguir por 60 dias. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a mudança na via será necessária para a realização de obras de drenagem para a reconstrução das galerias.

Operadores do Via Livre estarão no local para dar suporte à operação e orientar o tráfego no local.

Para evitar possíveis congestionamentos, a AMC orienta para duas opções de desvios aos que trafegam no sentido Uece/Montese. A primeira: os condutores que trafegam pela Rua Júlio Verne devem dobrar à direita na Rua Peru e à esquerda na Rua Livino de Carvalho, retornando à Rua Equador.

Já na segunda opção, os condutores podem seguir pela Rua Júlio Verne, dobrar à direita na Rua Germano Frank e à direita na Rua Elcias Lopes, retornando para a Rua Equador.

Para quem trafega no sentido oposto, Montese/Uece, o desvio permanece o mesmo implantado há cerca de 30 dias. Os condutores que vêm na Rua Antônio Fiúza devem dobrar à esquerda na Rua Quinze de Novembro, seguir pela Av. Carlos Jereissati e entrar à direita na Av. Bernardo Manuel.