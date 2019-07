AMC bloqueia trechos das avenida Rui Barbosa e Beira-Mar

Dois pontos da Avenida Beira-Mar vão sofrer bloqueios temporários no tráfego de veículos e pedestres a partir desta quinta-feira (18), para a descarga de material a ser usado nas obras do novo aterro. A intervenção ocorre entre os dias 18 e 30 de julho, das 9 às 16h, e das 23 às 5h, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Os bloqueios vão ser feitos na Avenida Rui Barbosa, no trecho entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira Mar; e na Av. Beira-Mar, entre Barão de Studart e Rui Barbosa.

O trabalho inicia com a descarga dos contentores e tubos flutuantes que serão utilizados na execução da obra, que deve ser iniciada no próximo mês de agosto. Vão ser utilizados veículos pesados como carretas, guindastes e empilhadoras.

Segundo a AMC, apesar da alteração de circulação, o acesso local para moradores é garantido, com a presença dos agentes de trânsito e da Defesa Civil que darão suporte operacional à intervenção. Os órgãos municipais orientam que os condutores evitem o trecho bloqueado.

Novo aterro

De acordo com a AMC, as obras vão aumentar aproximadamente 80 metros da faixa de praia, com 1,2 km de extensão, no trecho que corresponde a toda faixa de areia existente entre os espigões da Avenida Rui Barbosa e Avenida Desembargador Moreira.

A previsão de conclusão do novo aterro é a mesma das obras de requalificação da Av. Beira-Mar, agosto de 2020.