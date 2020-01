AMC bloqueia trechos da rua Coronel Jucá para obra do Polo Gastronômico da Varjota

A Rua Coronel Jucá será bloqueda nos trechos que compreendem as ruas Canuto de Aguiar e Pereira Valente a partir desta segunda-feira (6), para obras do Polo Gastronômico do Bairro Varjota, em Fortaleza. A previsão para o término do bloqueio é no dia 24 de janeiro.

A orientação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) é que o condutor entre à direita na rua Professor Dias da Rocha e siga à esqueda na Rua Pereira Valente. Em seguida, entre à direita para retornar à rua Coronel Jucá.

Obras do Polo Gastronômico

As obras tiveram início em abril de 2019. O projeto de urbanização compreende cerca de 1,5 km das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges.

Áreas de convivência serão instaladas na região, com bancos, arborização, sistema de drenagem, alargamento de calçadas e nova iluminação. A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2020.