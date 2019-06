Ambulatório fecha devido ao feriado e crianças deixam de ser atendidas

Cerca de 15 pais e mães que tinham atendimento médico marcado para seus filhos no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) nesta sexta-feira (21) encontraram fechado o ambulatório onde são feitas as consultas na manhã dessa sexta-feira (21). Familiares foram informados por seguranças do local que o fechamento ocorre devido ao ponto facultativo decretado pelo Estado em função do feriado de Corpus Christi, de última quinta-feira (20).

A unidade de saúde também enfrenta problemas de superlotação. Leitos improvisados em corredores estão sendo utilizados para atender às crianças.

De acordo com a unidade de saúde, os familiares vinham sendo avisados da condição nesta semana. "Entretanto, houve alguns casos em que as chamadas não foram atendidas ou completadas", informa o hospital, por meio de nota, ressaltando ainda, que cirurgias e atendimentos na emergência seguem funcionando.

O relato das famílias, porém, é de falta de comunicação e assistência, principalmente para quem vem do Interior.

Mães que estavam no local nesta manhã afirmam ao Sistema Verdes Mares não terem sido procuradas em nenhum momento. "Não avisaram nada pra ninguém, eles tem meu número e o número da minha família. Quem é prejudicado são os nossos filhos que vem de longe correndo risco. É uma irresponsabilidade", desabafa uma mãe que veio de Brejo Santo, distante cerca de 500 quilômetros de Fortaleza.

A moradora de Juazeiro do Norte Ângela Barbosa viajou 10 horas para comparecer à consulta marcada para seu filho. O atendimento estava marcado desde fevereiro deste ano. "A primeira consulta em fevereiro, eu já tinha aguardado seis meses e agora mais quatro meses desde fevereiro para chegar aqui e encontrar tudo fechado", conta.

Atendimentos retornam normalmente na próxima segunda-feira (24), de acordo com o hospital (Foto: Halisson Ferreira)

Ela pondera que não recebeu informações sobre assistência enquanto esperam a nova da consulta, na próxima segunda-feira (24). "Nós moramos longe. Não temos ninguém responsável para falar 'fiquem, vão para casa uma casa de apoio, tem assistência para vocês que estão com criança'. A gente queria alguma ajuda que pudesse justificar essa irresponsabilidade", relata.

Segundo o Hias, os atendimentos foram remarcados e voltam ao normal na próxiama segunda-feira: "O Hospital Albert Sabin lamenta inconvenientes que tenham sido causados".