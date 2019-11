Alceu Valença se apresenta na abertura do Ceará Natal de Luz 2019, na Praça do Ferreira

O cantor pernambucano Alceu Valença se apresentou na abertura da 23ª edição do Ceará Natal de Luz, na noite desta quinta-feira (22), na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.

Antes do show, o público se encantou com a chegada do Papai Noel com direito a "chuva" de neve artificial e se emocionou com a apresentação do Coral da Luz, que reuniu 130 crianças nas janelas do Hotel Exelsior.

Crianças do Coral da Luz se apresentaram nas janelas do Hotel Excelsior Foto: Thiago Gadelha

Alceu Valença que trouxe para os presentes sucessos consagrados da sua carreira como 'La Belle de Jour', 'Sabiá', 'Vem Morena', além de cantar a mais nova música 'Eu vou fazer você voar' , que teve clipe lançado na última terça-feira (19).

Público lotou a Praça do Ferreira na abertura do evento na noite desta quinta-feira (22) Foto: Thiago Gadelha

O tema do Ceará Natal de Luz deste ano reúne referências da tradição do Natal e apelos da cultura nordestina

As atrações do Natal de Luz seguem até o próximo dia 23 de dezembro, em vários pontos da capital cearense. Além da praça do Centro da Capital, haverá programação em locais como a Praça Portugal, Estoril (Praia de Iracema) e Praça Luiza Távora (Aldeota).