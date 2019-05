Alagadas, avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa têm grandes congestionamentos nesta quinta

As avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa ainda apresentam pontos de alagamentos na manhã desta quinta-feira (23), em Fortaleza, em consequência da chuva registrada no dia anterior. Com isso, grandes congestionamentos foram registrados nas duas vias.

Entre as 7h da terça-feira (21) e a manhã desta quarta-feira (22), segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou precipitações de até 91 milímetros no Posto Pluviométrico da Água Fria.

Segundo a Auatarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na Avenida Alberto Craveiro, próximo ao viaduto do Mackro, no Bairro Dias Macedo, ainda havia água acumulada na faixa esquerda do canteiro central. Com isso, os motoristas precisaram diminuir a velocidade, o que gerou um longo engarrafamento.

No Bairro Aerolândia, as ruas alagadas causaram transtornos a moradores do local nesta manhã. Motoristas que tentavam passar pelo bairro também tiveram dificuldades em trafegar.

A Avenida Governador Raul Barbosa também registrou um grande engarrafamento durante a manhã e motoristas relataram dificuldades para trafegar no trecho próximo ao Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA).