Agiota usava cartões do Bolsa Família como garantia do pagamento de dívidas, em Pacatuba

A polícia autuou um homem por crime contra a economia popular na tarde desta quarta-feira (28) em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A prática, conhecida popularmente como agiotagem, consistia em emprestar dinheiro a juros maiores que os permitidos pela legislação brasileira.

No momento da abordagem, o suposto agiota estava com vários cartões magnéticos, incluindo os destinados a recebimento do auxílio Bolsa Família, além da quantia de R$ 330. Em seguida, na residência do suspeito, foram encontrados mais cartões magnéticos de terceiros, bem como extratos bancários e outros R$ 470.

Informações da polícia constavam que o homem chegava a ameaçar as pessoas que contraíam os empréstimos com ele e atrasavam o pagamento. Contudo, o suspeito negou a acusação.

Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), com base no artigo 4º da lei nº 1.521/1951 (Lei de Crimes contra a Economia Popular). A Polícia Civil investiga se há idosos entre as vítimas, pois o suspeito pode responder a crimes previstos no Estatuto do Idoso.