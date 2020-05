Agentes da Guarda Municipal realizam doação para família de bebê que ajudaram a nascer

Após ajudarem no parto de uma criança, na Barra do Ceará, em Fortaleza, agentes do Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal (GOE/GMF), retornaram ao local para ajudar a família. Os policiais se sensibilizaram com a situação dos pais do bebê, e montaram um enxoval para ajudar nos cuidados do recém-nascido, um menino, que segue sob observação médica junto com a mãe.

A criança nasceu na última segunda-feira (11), em uma calçada da Rua Otávio Paranhos. Uma composição policial circulava pelas proximidades quando foi avisada por um motociclista que uma mulher estava em trabalho de parto. Ao chegar ao local, os policiais, treinados para esse tipo de procedimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), auxiliaram no nascimento.

O pai da criança, Domingos, é grato pela ação e reconhece que a ajuda chegou em boa hora, já que o casal não sabia da gravidez de Flávia. “Não suspeitávamos de gravidez, foi erro médico. Eles disseram que era rins inchados. A única dor que ela sentiu já foi a do parto, na calçada”, relembra Domingos.

Gravidez não era esperada

A chegada repentina também é o motivo pelo qual tanto a mãe quanto o bebê ainda permanecem sob observação médica. “Como ela não fez pré-natal, estão os dois sendo acompanhados. A criança nasceu muito pálida”, explica o pai.

Sâmia Sousa é uma das agentes que acompanha a família. De acordo com ela, o efetivo se reuniu para arrecadar doações ao perceber a situação financeira do casal. “Nós viemos ao local ver se a criança estava bem, vimos que a casa faltava algumas coisas e resolvemos ajudar”, aponta a agente.

Fraldas, material de limpeza e até uma rede para recém-nascidos compõem o enxoval doado. A história da família também sensibilizou outros agentes, principalmente os com filhos em casa. Foram eles que ajudaram a complementar o enxoval. “Alguns companheiros que têm filhos pequenos doaram roupinhas, leite, para caso a mãe não tenha, e chupeta”, comemora Sâmia.