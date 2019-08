Agente penitenciário fica ferido após colidir moto em táxi no Conjunto Ceará

Um agente penitenciário de 26 anos ficou ferido após colidir a motocicleta na lateral de um táxi na Avenida H, no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (22).

A colisão aconteceu por volta das 19h40 e foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram o motorista do carro fazendo uma conversão irregular e fugindo sem prestar socorro a vítima.

Ramon Freitas Carvalho de Souza foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Segundo os socorristas, o estado de saúde dele é considerado delicado.

De acordo com a polícia, o condutor do táxi tem 67 anos e é morador do bairro onde o acidente aconteceu. Ele foi identificado através da placa do veículo, que aparece nas filmagens.

O taxista foi preso e encaminhado para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa, onde foi autuado. Ele pagou fiança e irá responder em liberdade pelo crime.