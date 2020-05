Agefis realiza 227 operações em Fortaleza durante primeira semana de lockdown

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) divulgou neste sábado (16) um balanço do número de operações realizadas na primeira semana de lockdown na capital. Ao todo, 227 ações de prevenção foram realizadas em shoppings, lojas, pontos de aglomeração, feiras livres e agências bancárias.

As medidas mais restritiva de circulação de pessoas e funcionamento do comércio foram decretadas pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Fortaleza na terça-feira (5). O objetivo principal é evitar a disseminação da covid-19.

Segundo a Agefis, 25 feiras livres foram fechadas durante a semana. Além disso, um paredão de som foi apreendido e a população que se descolocou até as agências bancárias recebeu orientação dos agentes de fiscalização no local.

A Agefis distribuiu máscaras de proteção e álcool em gel nos pontos com aglomeração de pessoas. Shoppings de Fortaleza foram fiscalizados. Os agentes analisaram o funcionamento das atividades comerciais não essenciais e a realização de drive thru.

Recursos como câmeras de monitoramento, drone com autofalante, caixas de som portáteis, megafones e carros de som para identificar aglomerações, auxiliar no ordenamento de filas e transmitir mensagens sobre a prevenção ao vírus, foram usados nas operações durante no lockdown.

O trabalho da Agefis contou com o apoio da Inspetoria de Meio Ambiente (IPAM), da Guarda Municipal de Fortaleza, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Agentes de Cidadania, educadores sociais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Principais bairros com ações de dispersão: