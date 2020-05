Agefis inicia fiscalização do uso de máscaras faciais em locais públicos

O uso de máscaras de proteção facial, obrigatório em todo o Ceará desde a manhã desta quarta-feira (6), é monitorado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), com objetivo de conscientizar o uso de máscaras no transporte público. A obrigatoriedade na utilização dos equipamentos, sejam industriais ou caseiros, está no decreto estadual nº33.574 de 05 de maio de 2020, que implementou medidas mais rígidas para evitar a disseminação do novo coronavírus na Capital.

Nesta quarta-feira, agentes da Agefis estiveram no Terminal do Papicu, onde houve distribuição do item de segurança. Ao todo, o órgão municipal distribuiu cerca de 5 mil peças. Alguns passageiros estavam sem máscara durante abordagem, mas logo foram informados pelos fiscais sobre a obrigatoriedade do uso.

Apesar de não determinar multa, quem não usar máscara está sujeito a algumas sanções. “Aqueles que não observarem o disposto neste artigo serão impedidos de ingressar em transporte público, individual ou coletivo, bem como de adentrar em quaisquer estabelecimentos que estejam em funcionamento”, aponta o artigo nono do decreto estadual nº33.574.

Autuações



Neuvanir Vasconcelos, diretor de Operações da Agefis, explica que o primeiro momento de fiscalização é de orientação educativa. “A princípio, o primeiro trabalho é de orientação para que as pessoas utilizem as máscaras. Estamos também distribuindo em toda a cidade, como nos terminais e filas de bancos. No caso, se uma pessoa insistir em não cumprir o decreto, ela pode ser indiciada por desobediência civil”.



No Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza, idosos tentaram adentrar no equipamento público sem usar o dispositivo de proteção, e se recusaram a aceitar máscaras entregues por agentes de fiscalização municipais. Eles foram impedidos de acessar o local.

Para que a determinação se faça cumprir, a Agefis informa que está percorrendo cerca de 20 bairros todos os dias, chegando a 91 pontos de abordagem orientativa. As operações têm apoio da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e dos Agentes de Cidadania.

Decreto de isolamento social é prorrogado por mais 15 dias

O governador Camilo Santana anunciou, na terça-feira (5), a prorrogação do decreto que estipula o isolamento social no Estado por mais 15 dias – até 20 de maio. Além disso, um segundo decreto passa a valer na próxima sexta-feira (8) e estabelece o 'isolamento social rígido' em Fortaleza. As novas medidas foram anunciadas pelo governador em suas redes sociais, ao lado do prefeito Roberto Cláudio.

“Após uma série de estudos, pesquisas e projeções, decidimos recorrer às medidas mais rígidas para o isolamento social. Nós temos os números que comprovam que o nível de isolamento social reduziu muito, refletindo no aumento no número de casos e óbitos no Ceará, principalmente em Fortaleza. Mesmo com todo o esforço de abrir mais de mil novos leitos, o nosso sistema de saúde está chegando ao limite. O objetivo será sempre o de salvar vidas”, destacou Camilo.



Casos confirmados

Distribuídos em 163 municípios, os casos de Covid-19 no Ceará chegaram a 12.310, além de 849 mortes. Os dados constam no último boletim desta quarta-feira (6), publicado às 17h20. A taxa de letalidade da doença está em 6,9%.

Comparando com o acumulado dessa terça-feira (5), foram 840 novas confirmações e 54 óbitos no intervalo de 24 horas, segundo o informe da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).