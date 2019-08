Afetos e descobertas

Ser mãe é um grande desafio, mas também pode ser uma jornada repleta de afeto e descobertas. Afinal, quando uma mulher se torna mãe, experimenta a expansão do amor e dos cuidados consigo mesma e com o filho que está chegando. Com o objetivo de desmistificar a maternidade, preparando essas mulheres para viverem com tranquilidade seu momento, o Diário do Nordeste promove o evento Cuidar e Crescer, no próximo dia 15 de agosto – Dia da Gestante –, na Praça da Imprensa, a partir das 16 horas. Será uma programação especialmente pensada para receber mulheres que já são mães há algum um tempo, as que estão na primeira viagem e as que ainda estão buscando realizar esse sonho.

O Cuidar e Crescer vai reunir especialistas em gestação e mulheres em diversas fases desse momento especial para trocar experiências, tirar dúvidas e cuidar da saúde. "Essa fase da vida da mulher requer diversos cuidados especiais. E nada melhor do que trazer informações e esclarecimentos para que ela possa viver essa experiência da melhor forma possível. Com essa ação, estamos valorizando esse momento, mostrando que ele pode ser encantador e inequecível para ela e para toda a família", afirma Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste.

Na programação, o Cuidar e Crescer terá convidados especiais que já realizam trabalhos fundamentais para esse público, entre eles a Equipe Maiêutica, o Coletivo Gaia e o Banco de Leite Humano do Hospital Geral Dr. César Cals. O evento está aberto a receber outras pessoas envolvidas na vida das gestantes, sejam maridos, parceiras, avós e quem mais fizer parte de suas redes de apoio.

Programação

As oficinas, com formação de turmas, vão trabalhar a preparação para o parto e a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê e ensinar técnicas de shantala (massagem indiana). No espaço das terapias alternativas, as participantes poderão usufruir dos benefícios da aromaterapia, da auriculoterapia e ainda relaxar com escalda-pés e reflexologia dos pés. No Espaço Unifor, serão abordados os temas "A importância do brincar no desenvolvimento infantil", e "Amamentação e o desenvolvimento do sistema sensório motor oral", por meio de oficinas com integrantes dos cursos de Fisioterapia e Fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza.

Uma equipe do Hospital Geral Dr. César Cals vai trazer orientações sobre amamentação e divulgar a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano.

No palco montado na Praça da Imprensa, haverá, a partir das 16h20, oficina sobre o uso do sling, dança materna com bebês, exercícios respiratórios para gestantes, aulão de alongamento com profissionais do Sesi, além de roda de conversa sobre diversos temas relacionados à saúde materno-infantil, como o parto humanizado, prática de exercícios, amamentação e higiene oral do bebê.

O Cuidar e Crescer faz parte do projeto Vida Saudável do Diário do Nordeste, que está em seu quinto ano de realização. Com ações trazendo temáticas em períodos distintos ao longo do ano, o evento busca promover saúde e bem-estar para a população. O Cuidar e Crescer tem patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e do Sistema Fiec, por meio do Sesi, e apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e da Indaiá.

Serviço:

Vida Saudável – Edição Cuidar e Crescer

Data: 15 de agosto de 2019

Horário: 16 horas

Local: Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz – Bairro Dionísio Torres

Evento gratuito e aberto ao público.