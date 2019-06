Advogados ressaltam legado do cearense Roberto Martins Rodrigues; velório ocorre neste domingo (30)

O corpo do jurista cearense Roberto Martins Rodrigues está sendo velado na funerária Ethernus, na Aldeota, neste domingo (30). O advogado faleceu na noite do último sábado (29), aos 90 anos, de septicemia, uma infecção generalizada do organismo. Uma missa ocorrerá ainda nesta manhã, às 11h, e em seguida ocorrerá a cremação.

Roberto Martins Rodrigues era advogado, professor e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE). O jurista era considerado a maior referência cearense do Direito Administrativo.

"Ele influenciou muitas gerações de operadores do Direito. Era um profundo conhecedor do Direito Adminsitrativo, de referência nacional. Além de ser um ser humano fantástico", declarou o advogado e músico Ricardo Bacelar, colega de longa data. "Ele era amigo do meu avô, meu pai e meu. Fui estagiário dele, quando aprendi muito sobre a advocacia e sobre a vida".

O advogado Djalma Pinto ressaltou a singularidade e pioneirismo do profissional. "Foi um precussor do direito de defesa na amplitude consagrada na Constituição. Quando ninguém no Brasil propagava ou defendia o direito de defesa, o professor Roberto Martins Rodrigues já demonstrava à sociedade brasileira a necessidade do seu integral respeito para a concretização do ideal de justiça e da harmonia no grupo social".

Presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas definiu o jurista como "Um estudioso incansável e um influente pensador dos nossos tempos". Roberto Martins Rodrigues foi prsidente da entidade em dois momentos: 1960 a 1963 e de 1970 a 1977. Ele também foi Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará. A Ordem determinou luto oficial de três dias.

Na docência, o jurista atuou como professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza (Unifor), no Mestrado e Doutorado.