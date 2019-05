Advogado de farmácia destruída diz que vai procurar responsáveis para que prejuízo seja ressarcido

O advogado da farmácia que teve parte da estrutura destruída afirma que o corpo jurídico do estabelecimento vai procurar os responsáveis para que prejuízo seja ressarcido, após acidente ocasionado por uma caminhonete na contramão, que bateu duas vezes no local, na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Uma câmera de segurança registrou o momento que o veículo bate na farmácia, a fachada cai e duas pessoas saem de dentro do carro. Momentos depois do acidente, o dono da caminhonete negou que dirigia o carro, versão contestada por uma testemunha. O veículo foi retirado da farmácia no período da tarde.

Conforme Fábio Timbó, os responsáveis pelo acidente serão procurados para negociar sobre o ressarcimento. "A empresa vai procurá-los para dialogar para que, no mínimo, todos os danos sejam ressarcidos", afirma.

O advogado espera que os responsáveis pelo acidente sejam punidos. "Foi uma total imprudência, uma irresponsabilidade sem precedentes, que traz um prejuízo para o empresário", avalia.

De acordo com o proprietário da loja, Francisco Xavier, os prejuízos causados pelo acidente chegam a mais de R$ 150 mil. "Tanto pela estrutura física, como também a questão da perda de venda enquanto a loja não estiver funcionando cem por cento", explica.

Colisão

Durante a manhã desta sexta-feira (3), no cruzamento das avenidas Senador Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, o condutor de uma picape bateu duas vezes na farmácia. Após a colisão , a estrutura do estabelecimento desabou. No momento da batida, a farmácia estava fechada.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista trafegava pela contramão na Avenida Senador Virgílio Távora, no sentido interior-praia. No cruzamento, ele acelerou o veículo, fez uma conversão brusca, passou sobre o canteiro central da via e jogou o carro contra a farmácia.