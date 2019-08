Adolescente dirige carro do pai, colide com duas motos e derruba postes, em Fortaleza

Um carro conduzido por um adolescente colidiu com duas motos no cruzamento da Avenida Senador Fernandes Távora com a Rua Vitória, sentido Parangaba-Genibaú, na manhã desta sexta-feira (16), no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O jovem de 17 anos contou aos policiais que estava com o carro do pai para ir comprar pão.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), acredita que o adolescente tenha avançado o sinal. O jovem colidiu com duas motos, que cruzavam a Avenida Fernandes Távora, perdeu o controle do veículo e atingiu dois postes. Um outro motorista que trafegava no sentido Genibaú-Parangaba teve o carro atingido por um dos postes.

Ainda segundo a AMC, o adolescente e o outro motorista não ficaram feridos. Os condutores das motos ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital. A unidade hospitalar e o atual estado de saúde das vítimas não foram informados.