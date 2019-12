Adolescente de 14 anos desaparece após cair de boia em barragem do Rio Cocó

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu na barragem do Rio Cocó, no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na tarde deste domingo (22). A vítima estava brincando com um irmão e amigos no local e caiu da boia, segundo um vizinho do menino que o acompanhava, e não quis ter o nome identificado.

Segundo o vizinho, a vítima foi com um irmão mais novo ao local, acompanhados pelo homem, com a permissão da mãe deles. O vizinho também levou os próprios filhos para brincar na barragem. O homem pescava na margem quando ouviu gritos dos meninos avisando sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes de mergulho iniciaram as buscas pelo adolescente por volta de 15h. O local é cercado e tem controle de acesso por uma das entradas, localizada na Avenida Val Paraíso. Porém, há aberturas na cerca por outros lados da área, por onde normalmente populares acessam.

É comum que algumas pessoas vão à barragem para pescar ou tomar banho, informou o vizinho da vítima, que costuma ir ao local e não o considerava perigoso. A reportagem não identificou placas com aviso de proibição de banho ou outras atividades na área.