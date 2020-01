Adolescente dá à luz em vaso sanitário sem saber que estava grávida; bebê é trazido a Fortaleza

View this post on Instagram

Correndo contra o tempo para salvar vidas que acabaram de começar! Assim foi o final de semana da Fênix 06 com duas remoções aeromédicas. Na Sexta-feira, um recém-nascido com 1 dia de vida apresentou um quadro de aspiração meconial e hipóxia, sendo helitransportado do Hospital São Camilo em Itapipoca para o Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. Já neste sábado, a paciente socorrida foi uma neonata com 19 dias de vida e com quadro clínico de cardiopatia congênita, a qual foi transportada do Hospital Regional de Sobral para o Hospital de Messejana. Continuamos na torcida para que esses pequenos guerreiros vençam suas primeiras batalhas pela vida e estejam em breve nos braços de seus familiares. CIOPAER: Voar para Proteger e Salvar!!! (Running against time to save lives that have just begun! This was the Phoenix 06 weekend with two aeromedical removals. On Friday, a 1-day-old newborn presented with meconium aspiration and hypoxia, being transported from São Camilo Hospital in Itapipoca to Albert Sabin Hospital in Fortaleza. Already on Saturday, the rescued patient was a 19-day-old neonate with congenital heart disease, who was transported from Sobral Regional Hospital to Messejana Hospital. We continue to cheer for these little warriors to win their first battles for life and soon be in the arms of their families. CIOPAER: Fly to Protect and Save !!!) . . . . . #ciopaer #ceara #ceará #ec145 #bk117 #airbushelicopters #aeromedico #salvarvidas #salvar