Açude Cauhipe, em Caucaia, é o primeiro reservatório da Grande Fortaleza a sangrar

Com as chuvas registradas na Região Metropolitana de Fortaleza nas últimas 24 horas, o açude Cauhipe, em Caucaia, sangrou. Ele é o primeiro a sangrar na RMF neste ano. Com isso, subiu para 21 o número de reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) acima do 100% da capacidade.

Além disso, outros cinco reservatórios monitorados estão próximos da sangria, com a capacidade entre 90% e 99%. Ao todo, seis açudes estão localizados na Grande Fortaleza - Itapebussu (Maranguape), Gavião (Pacatuba), Pacoti (Horizonte), Riachão (Itaitinga), Pacajus (Pacajus) e Cauhipe. Destes, somente o último atingiu o 100%.

Aportes

Segundo resenha diária da Cogerh, foram registrados aportes em 75 açudes nas últimas 24 horas. O órgão destaca, pela importância estratégica (capacidade de armazenamento e/ou cidades abastecidas), os reservatórios Castanhão, Banabuiú, Acarape do Meio, Angicos e Aracoiaba. Além disso, o último aporte permitiu que o açude Vieirão, em Boa Viagem, deixasse o volume morto.

Contudo, os índices dos reservatórios que fazem parte do Sistema Integrado de Fortaleza (Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião), ou seja, que participam diretamente do abastecimento da região, continuam abaixo de 30%. Em todo o Estado, outros 80 açudes estão na mesma situação.

Açudes sangrando:

Gameleira; Tucunduba; Quandu; Itapebussu; Itaúna; Jenipapo; São Vicente; Acaraú Mirim; Tijuquinha; Acarape do Meio; Germinal; São Pedro Timbaúba; Várzea da Volta; Colina; Sobral, Caldeirões, Barragem do Batalhão; Gongorra; Gomes; Diamantino II; e Cauhipe.

Açudes com capacidade entre 90% e 99%: