Ações surpresas: 5 pontos de Fortaleza irão celebrar aniversário neste domingo; conheça

Se aproximar, conhecer, estreitar os laços com a cidade, rica de histórias, célebre por suas belezas. Essa é a ideia do evento Luz de Fortaleza, ação promocional gratuita realizada pelo Diário do Nordeste para comemorar o aniversário de 293 anos da capital cearense.

O evento, que acontece de 7h30 às 10h30 da manhã deste domingo (14), reunirá surpresas espalhadas em cinco pontos de Fortaleza, incluindo trechos da Ciclofaixa de Lazer. A ação integra o projeto editorial e comercial iniciado no último dia 8, em torno do aniversário da cidade, que terá no sábado (13), o caderno especial Luz de Fortaleza.

Nesse contexto, os locais escolhidos, funcionando como pontos convidativos para paradas especiais, são:

Praça Luíza Távora

Mercado dos Pinhões

Parque do Cocó

Estátua de Iracema Guardiã

Paço Municipal

Exposição fotográfica é uma das 5 surpresas das ações promovidas

Ao longo do percurso, os participantes poderão visitar a exposição fotográfica “Luz de Fortaleza”, com trabalhos produzidos pelos fotógrafos do Diário do Nordeste e por colaboradores do Sistema Verdes Mares. As 500 primeiras pessoas a passarem pelos pontos receberão camisas e adesivos comemorativos pelo aniversário da Capital.

“É um incentivo à população para desbravar e conhecer a cidade, se aproximar da cidade e em cada ponto desse ter uma experiência legal”, disse o supervisor comercial Tayro Mendonça.